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Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобольшості

Серед головних досягнень відзначається боротьба з пандемією коронавірусу та корупцією.

Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобольшості
Фото: facebook/Слуга Народу

Депутати партії "Слуга народу" отримали файли з основними тезами до річниці створення монобільшості.

Документ є у розпорядженні LB.ua.

У документі сказано, що монобільшість "Слуги народу" увійде в історію тим, що на її долю випали найбільші випробування в історії незалежної України. Також відзначаються темпи роботи і самовідданість депутатів і кількість ухвалених законів. 

Серед головних досягнень: боротьба з пандемією коронавірусу, з корупцією, створення прозорих ринків, децентралізація, деофшоризація та відповідальність влади.

Також відзначається, що Рада 2020 року "дещо втратила темп роботи над законопроєктами".

"По-перше, через те, що від «турборежиму» ми перейшли до проєктів системних змін, робота над якими більш ретельна і довга. По-друге, опоненти вирішили влаштувати цирк із поправками – спочатку до земельного закону, потім до закону про гральний бізнес внесли більш ніж 4 тисячі і більш ніж 3 тисячі правок відповідно. Проте «Слуга народу» створила механізм протидії «поправковому спаму». По-третє, гальмівним чинником став коронавірус, який торкнувся депутатів, бо депутати – теж люди, і ускладнив роботу парламенту. Але й це було подолано – земельна реформа була проголосована в захисних масках і рукавичках, але «рука монобільшості» не здригнулася. З цих причин багато запланованого на 2020 рік ще не реалізовано", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня минулого року. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги народу".

12 вересня 2019 року в Раді вперше не вистачило голосів для прийняття рішення - монобільшість не зібралася після обідньої перерви. Тоді депутати відмовилися скоротити термін підготовки до другого читання законопроєкту №1061 про управління безпекою автомобільних доріг.

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