У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)
​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
У Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
АктуальноУ Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Гранітні кар’єри Коростишева
Гранітні кар’єри Коростишева
ГоловнаПолітика

Рада на позачерговому засіданні може скасувати обмеження зарплат чиновників

Раніше у зв’язку з карантином парламент встановив ліміт у 47 тисяч гривень.

Рада на позачерговому засіданні може скасувати обмеження зарплат чиновників
Фото: Финансы Украины

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників до 47 тисяч гривень, яке запровадили у квітні.

Про це свідчить проєкт закону №3708.

Законопроєкт передбачає, що обмеження на розмір заробітних плат чиновників діятиме не більше трьох місяців з дня застосування. 

Нагадаємо, парламент встановив ліміт на зарплати чиновників та суддів 13 квітня, коли ухвалив зміни до держбюджету. Верхня межа була встановлена на рівні 10 мінімалок (це 47 230 гривень)

Якщо депутати підтримають цей законопроєкт, то термін дії обмеження завершиться 13 липня. 

Рішення про зменшення зарплат стосувалось також керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також