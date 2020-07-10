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Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне проєкт постанови про чергові місцеві вибори (документ)

Вибори пропонують провести 25 жовтня 2020 року.

На позачерговому засіданні, призначеному на 13 липня (понеділок), Верховна Рада розгляне проєкт Постанови про призначення чергових місцевих виборів. Про це повідомило джерело з фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, пленарний тиждень за календарним планом розпочинається з 14 липня.

Також у парламенті розглядатимуть проєкт закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; проєкт закону про внесення зміни до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати; проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" тощо.

У другому читанні, зокрема, розглядатимуть проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів у п’ятницю, 10 липня, зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення ексголови Держкосмосу Олега Уруського на посаду віцепрем'єра з питань оборонно-промислового комплексу. Проект постанови зареєстровано в Раді під номером 3827. Рада може призначити Уруського на посаду вже наступного тижня.

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