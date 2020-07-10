Адвокати: за зверненням Коломойського порушено ще чотири справи проти Порошенка

Офіс генерального прокурора відкрив ще чотири кримінальних провадження щодо колишнього президента Петра Порошенка, підставою для цього стали звернення олігарха Ігоря Коломойського з приводу ПриватБанку. Про це заявили адвокати Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков, пише "Українська правда".

"При обранні запобіжного заходу Петру Порошенку (у справі про призначення Сергія Семочка в розвідку – ред.) прокуратура фактично відмовилася підтримувати свої вимоги і поспішно заявила про завершення досудового розслідування. В той же вечір генеральний прокурор Венедіктова, як зазвичай, виступила з відосиком, пояснюючи причини свого провалу і розповідаючи про те, що будуть ще й інші кримінальні провадження проти Петра Порошенка за заявами звичайних людей, що надходять начебто з усієї України", - зазначив Головань.

За його словами, того ж вечора за заявою Коломойського в Офісі генерального прокурора було зареєстровано чотири кримінальні провадження щодо Петра Порошенка.

"Пан Коломойський виступив зі стандартним набором – і, звичайно, його заяви стосуються ПриватБанку: що начебто президент Порошенко чинив перешкоди господарській діяльності ПриватБанку, що начебто Порошенко розголошував банківську таємницю ПриватБанку, там і зловживання службових становищем, і навіть легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом…

Цей факт ще раз підтверджує, хто кооперується з Офісом генерального прокурора і чинною владою в організації політично вмотивованих переслідувань п’ятого президента України. Перспектива цих проваджень така сама, як була ось 8 липня в Печерському суді зі спробою обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Тобто нульова", - наголосив адвокат.

Ілля Новіков натомість зазначив, що це перший момент, коли Коломойський вийшов особисто на арену.

"У нас настає новий етап у розвитку всіх цих справ. Це чудово узгоджується з усіма подіями навколо відставки керівництва Нацбанку України, з судовими процесами з приводу повернення ПриватБанку під контроль Коломойського і близьких до нього осіб. І це ще раз підкреслює, наскільки політичне переслідування Порошенка ув'язане з діями на інших фронтах", - вважає правозахисник.

Новіков додав, що все це відбувається на тлі заяв слідчого Державного бюро розслідувань Корецького про тиск у ДБР і провал справи про призначення Семочка.