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Райффайзен Банк Аваль опублікував, а потім видалив карту України без Криму

У банку запевнили, що ситуація "не відповідає офіційній позиції банку".

Райффайзен Банк Аваль на своєму офіційному сайті опублікував карту України без Криму. Згодом зображення видалили.

Про це повідомив юрист Геннадій Долголіков.

"6 років боротьби, але ж наразі триває період #какаяразница. Як вам такий репутаційний ризик?" - написав він у Facebook.

Банк одразу видалив фотографію і відреагував на ситуацію в коментарях до посту.

"Ми просимо вибачення за те, що сталася ситуація, яка не відповідає офіційній позиції банку. Зараз ми з’ясовуємо, чому це сталося, і зробимо все необхідне, щоб не допустити подібного в майбутньому", - йдеться у відповіді представників банку.

Нагадаємо, раніше The New York Times опублікував карту з російським Кримом у статті про пандемію COVID-19.

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