​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)

Кабінет міністрів у п’ятницю, 10 липня, зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення ексголови Держкосмосу Олега Уруського на посаду віцепрем'єра з питань оборонно-промислового комплексу.

Проєкт постанови зареєстровано в Раді під номером 3827.

Рада може призначити Уруського на посаду вже наступного тижня, повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Розраховуємо, що наступного тижня Верховна Рада на звичайному пленарному або позачерговому засіданні розгляне призначення віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Постанова вже зареєстрована. Кандидат - Олег Уруський, колишній голова Державного космічного агентства", - написала вона у "Фейсбуці".

Оновлення. Як повідомили джерела LB.ua у "Слузі народу", знайомство кандидата на посаду віцепрем'єра з питань ОПК з фракцією відбудеться наступного тижня.

Перебуваючи в Одесі 4 липня, президент Володимир Зеленський анонсував, що з кандидатом у віцепрем'єри з питань промислової політики Кабмін визначиться наступного тижня, але імені не назвав.

У травні за створення посади віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислової політики виступив секретар РНБО Олексій Данілов. Обговорення проходило у межах зустрічі Данілова з представниками найбільших підприємств авіаційної галузі.

57-річний Олег Уруський - уродженець Чорткова Тернопільської області.

1985 року закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Доктор технічних наук.

У 1993-1996 роках працював головою управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996-2000 роках очолював управління в апараті РНБО. У 2000-2003-му обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії у справах оборонно-промислового комплексу країни. У 2003-2005 роках очолював відділ в секретаріаті уряду України.

2005 року став першим заступником глави Міністерства промислової політики.

З 21 січня по 19 серпня 2015 року очолював Державне космічне агентство України.