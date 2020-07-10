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Експосадовця Держрибагентства підозрюють у недекларуванні 1,8 млн гривень

Досудове розслідування здійснюється з жовтня 2019 року.

Експосадовця Держрибагентства підозрюють у недекларуванні 1,8 млн гривень
Будівля Держрибагентства, Київ
Фото: Cергей Нужненко

9 липня 2020 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому першому заступнику голови Державного агентства рибного господарства про підозру в декларуванні завідомо недостовірних відомостей (ст.366-1 КК України).

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

За даними слідства, посадовець у деклараціях за 2016, 2017 та частину 2018 року не зазначив наявних у нього фінансових зобов’язань на загальну суму, що перевищує 1,8 млн грн.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2019 року.

Нагадаємо, у 2018 році суд оштрафував заступника голови Держрибагентства за призначення премій колишній дружині.

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