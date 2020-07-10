Експосадовця Держрибагентства підозрюють у недекларуванні 1,8 млн гривень

9 липня 2020 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому першому заступнику голови Державного агентства рибного господарства про підозру в декларуванні завідомо недостовірних відомостей (ст.366-1 КК України).
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
За даними слідства, посадовець у деклараціях за 2016, 2017 та частину 2018 року не зазначив наявних у нього фінансових зобов’язань на загальну суму, що перевищує 1,8 млн грн.
Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2019 року.
Нагадаємо, у 2018 році суд оштрафував заступника голови Держрибагентства за призначення премій колишній дружині.