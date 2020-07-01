Экс-министр экологии времен Януковича стал подозреваемым в деле о взятке руководству НАБУ и САП

Бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов с целью закрытия уголовных производств против него.

Его действия квалифицируются по ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 369 УК Украины, сообщили в пресс-службе НАБУ. Теперь количество подозреваемых выросло до четырех.

"Поскольку местонахождение экс-чиновника неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 287 Уголовного процессуального кодекса, а именно - прислали почтой по месту регистрации, в жилищно-коммунальную организацию по последнему известному месту проживания и средствами телефонной связи", - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 июня НАБУ и САП задержали "на горячем" двух человек, которые пытались передать 5 млн долларов руководителям антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела против экс-министра Николая Злочевского. Это должно было стать подарком ко дню рождения Злочевского.

Дело касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного Реал Банку (контролировался "семьей" Януковича) и их легализации. В этом деле сообщили о подозрении ряду лиц, в том числе бывшему министру.

Уголовное производство о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов зарегистрировали 3 июня. С момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, до задержаний прошло 9 дней.

Задержаны первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве (он был посредником, за услуги якобы должен был получить 1 млн долларов); один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским; и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины.