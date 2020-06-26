Экс-начальнику Генштаба Замане объявили подозрение в госизмене и пособничестве Януковичу (обновлено)

Следствие считает, что он вместе с экс-президентом и двумя министрами обороны снижал обороноспособность Украины.

Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане сообщили подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он в соучастии с бывшим президентом Виктором Януковичем и двумя экс-министрами обороны - Павлом Лебедевым и Дмитрием Саламатиным - в 2012-14 годах совершал целенаправленное снижение обороноспособности Украины под видом реформирования ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В частности, они сократили численность и расформировали воинские части и подразделения, а также сменили их места дислокации. Эти действия совершались и на территории АР Крым, что в дальнейшем привело к оккупации.

"Таким образом, высокопоставленные лица предоставили иностранному государству, России, и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит от 12 до 15 лет лишения воли.

Напомним, что 18 июня Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Украины Виктора Януковича к следователю. Янукович вызывался в качестве свидетеле в уголовном производстве, которое касается Заманы.

17 июня ГБР опубликовало повестки о вызове на допрос по этому же уголовному производству бывших министров обороны Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина. Обоих вызвали на 19 июня.

Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

22 февраля по июнь 2014 он также был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.

25 февраля Главная военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. По мнению обвинения, экс-начальник Генштаба незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военных комиссариатов и отменил учет призывников. Также действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 14 тыс. военнослужащих, расформированию 70 военных частей и объединений.

16 мая 2019 Главная военная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили следствие по делу Заманы. 24 мая того же года Киевский апелляционный суд сменил ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

На внеочередных парламентских выборах Замана вошел в первую пятерку партии "Сила и честь".

24 июня по аналогичной статье ГБР сообщило подозрение Януковичу, Лебедеву и Саламатину. Они подозреваются в подрыве суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыве ее обороноспособности, предоставлении России и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.