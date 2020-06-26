ГФС вызывала Шария на допрос по делу об отмывании доходов

Пророссийского блогера Анатолия Шария вызывают на допрос в качестве свидетеля в Главное следственное управление Государственной фискальной службы.

Его ждут 3 июля в 10:00 по адресу Киев, Львовская площадь, 8, говорится на сайте ГФС.

"Вам необходимо прибыть к старшему следственному судье по особо важным делам 5-го отдела управления расследований уголовных производств Главного следственного управления ГФС подполковника налоговой милиции Андрея Матвиенко", - говорится в повестке.

Шарий вызван в рамках производства №32020000000000073 (от 02 июня 2020) по признакам уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 209 УК Украины - легализация полученного преступным путем имущества, совершенная повторно, в крупном размере или по предварительному сговору.

Блогер Сергей Иванов сообщил, что производство было открыто по его заявлению. По его информации, через "Партию Шария" происходит омывание денег.

Напомним, что блогер Шарий не проживает на территории Украины. Он ведет видеоблог и пишет статьи, в которых якобы разоблачает украинскую власть. В 2012 году он утверждал литовской власти, что преследуется со стороны пророссийского режима президента Виктора Януковича. Якобы он проводил расследование об участии госучреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела. В феврале 2015 года в Департаменте миграции Литвы заявили, что Шария могут лишить политического убежища в этой стране, поскольку после победы Майдана Янукович сбежал в Россию.

В 2017 году сотрудники Службы безопасности провели воспитательную беседу с помощницей Шария, которая за гонорары снимала сюжеты для дискредитации Украины.

25 июня в Харькове избили представителя "Партии Шария", который, по словам самого блогера, "собирался вести колонну на Киев". Шарий активно распространяет информацию о том, что Офис президента якобы причастен к "гонениям" его сторонников.