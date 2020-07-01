Европейский суд по правам человека принял заявление Грымчака против Украины

Защита бывшего замминистра считает, что были нарушены два пункта 5 статьи Конвенции о защите прав человека.

Европейский суд по правам человека получил заявление от бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака против Украины. Об этом сообщил адвокат Грымчака Дмитрий Мельник на своей странице в Facebook.

"Оно касается нарушений п.1 и п.2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод", - добавил он.

Пункт 1 гласит, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никого нельзя лишить свободы, кроме случаев, установленных законом, и в соответствии с законной процедурой.

Пункт 2 говорит о том, что каждый, кого арестовали, должен быть немедленно проинформирован на понятном для него языке о причинах его ареста и любом обвинении, которое выдвинуто против него.

Фото: .facebook.com/profile.php?id=100010996294877

Напомним, что Юрий Грымчак был заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 10 марта 2017 года по 4 сентября 2019 года. Его уволили уже после задержания.

По версии следствия, Грымчак и сообщник требовали более миллиона долларов за предоставление некоторых услуг. Представитель одной из частных компаний рассказал Грымчаку о проблеме с получением разрешительных документов на строительство в пределах охранной территории Киева. Грымчак заявил, что за $1 млн может решить этот вопрос. Деньги якобы нужны были, чтобы подкупить чиновников в Минкультуры, Минюсте, КГГА и Украинском государственном институте культурного наследия.

Эта же фирма нуждалась в консультации по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия. По версии следствия, Грымчак за $100 тыс. взялся обеспечить принятие необходимого судебного решения. Он якобы собирался обратиться к заместительнице генерального прокурора, чтобы та повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, мог бы повлиять на судей.

В ходе переговоров стороны договорились о сумме в $80 тыс. Первую часть денег в размере $50 тыс. Грымчак и его помощник поделили между собой.

Грымчак и помощник были задержаны 14 августа 2019 года после получения $480 тыс. ($30 тыс. за решение вопроса с судом и $450 тыс. за разрешительные документы).

12 мая Национальное антикоррупционное бюро закрыло одного из уголовных дел против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Оно касается недостоверного декларирования.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко.

26 мая ВАКС оставил под ночным домашним арестом Юрия Грымчака. Его вероятному сообщнику сменили круглосуточный домашний арест на ночной.

В июне в Высшем антикоррупционном суде прокурор огласил обвинительный акт по делу в отношении экс-министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Прокуратура считает, что экс-чиновник за взятку обещал решить два вопроса представителю частной фирмы.