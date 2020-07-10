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Зеленський підписав закон щодо можливості вступу до українських вишів жителів тимчасово окупованих територій

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" № 744-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього липня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їхній розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти", - сказав Зеленський.

Цей закон розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки.

Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО - за власним вибором.

Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та м. Севастополя й тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, діти з окупованих територій можуть не здавати ЗНО для вступу у ВНЗ.

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