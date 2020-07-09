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Зеленський переїхав у Кончу-Заспу

Голова держави продав будинок в Іванковичах Київської області.

Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Фото: liga.net

Президент України Володимир Зеленський повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані. Про це йдеться на сторінці Офісу президента у фейсбуці.

Голова держави в липні 2020 року продав будинок у с. Іванковичі в Київській області.

До того ж Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташовано проданий будинок.

Відповідна інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020 року.

Президент України з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції "Конча-Заспа".

Нагадаємо, раніше голова держави особисто поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

У 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП у розмірі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані впродовж 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.

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