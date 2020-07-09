Зеленський​ вважає, що через курс гривні підприємства "недоотримали мільйони і закрилися"

"Ми з цим боролися зі самого початку моєї каденції, з літа".

Президент Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися".

Про це він заявив на зустрічі з бізнесом Чернівецької області, пише Liga.net.

"Я з вами згоден повністю. Те, що мільйони недоотримали підприємства через цей курс і закрилися, - це правда. Ми з цим боролися зі самого початку моєї каденції, з літа (2019 року, - ред.)", - сказав Зеленський у відповідь на слова бізнесмена Ігоря Місевича про те, що зміцнення гривні в останні дев'ять місяців негативно позначилося на експортерах і податкових надходженнях до бюджету.

"Усі навколо нас говорили, що у нас незалежний банк. Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30. А гривня, ви бачите, яка у нас... Нам говорили, що це - ринкові умови, банк незалежний і т.д... і ви це прекрасно все знаєте", - зазначив Зеленський.

Президент не коментував відставку голови НБУ Якова Смолія, але зазначив, що всі підприємці "розуміють ситуацію прекрасно".

Він також згадав заяву ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, яка вважає, що Міжнародний валютний фонд не повинен надавати допомогу Україні, поки не буде призначено нового очільника НБУ.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада України проголосувала за відставку голови НБУ Смолія. При цьому фракція "Слуга народу" поки що не змогла узгодити кандидатуру на цей пост. У пріоритеті - глава правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко і глава ради Нацбанку Богдан Данилишин. Рада буде голосувати за нового голову Нацбанку після того, як його кандидатуру внесе президент.

За інформацією шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної, на відставці Смолія наполягав Зеленський. Напередодні заяви про звільнення Смолій кілька разів відвідував Офіс президента.