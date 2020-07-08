Тимошенко підтримала закон щодо закупівель

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що спрямований від представництва Європейського Союзу лист щодо законопроєкту про закупівлі свідчить, що від України очікують відмови від власних інтересів і власної економічної політики. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

Голова партії зауважила, що в листі йдеться про вимогу негайно відкликати законопроєкт 3739 щодо закупівель, яким створюються умови для модернізації та розвитку вітчизняної промисловості.

«Нам по суті кажуть закрити свої заводи та віддати гроші дяді й тьоті за кордоном. До незалежної країни так не ставляться. У нас і так сьогодні реально 50% бюджетних грошей віддається за кордон, і завозяться імпортовані товари», – обурилися лідер «Батьківщини».

Вона зазначила, що США, країни ЄС максимум 5% своїх бюджетних ресурсів, які віддаються на закупівлі, завозять по імпорту. Усе ж інше вони роблять вдома.

«То чому такі подвійні стандарти? У нас жодного зобов’язання немає, яке б під час економічної кризи, пандемії, війни, не давало б нам права за свої бюджетні кошти підтримувати своє виробництво», – зауважила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» висловила припущення, що подібні звернення стали можливі, бо представники влади – і старої, і нинішньої – привчили міжнародних партнерів до поступливості України.

«Але цьому треба покласти край. Євросоюз має зрозуміти – для нас пріоритетні наші громадяни, вітчизняна економіка, українські робочі місця», – наголосила Юлія Тимошенко.

На її думку, потрібно якнайшвидше ухвалити закон щодо закупівель, підписаний зокрема й «Батьківщиною», й купівлю продукції українського машинобудування.