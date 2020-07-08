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Тимошенко підтримала закон щодо закупівель

Критику Євросоюзу вона назвала подвійними стандартами. 

Тимошенко підтримала закон щодо закупівель
Юлия Тимошенко
Фото: скриншот

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що спрямований від представництва Європейського Союзу лист щодо законопроєкту про закупівлі свідчить, що від України очікують відмови від власних інтересів і власної економічної політики. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

Голова партії зауважила, що в листі йдеться про вимогу негайно відкликати законопроєкт 3739 щодо закупівель, яким створюються умови для модернізації та розвитку вітчизняної промисловості.

«Нам по суті кажуть закрити свої заводи та віддати гроші дяді й тьоті за кордоном. До незалежної країни так не ставляться. У нас і так сьогодні реально 50% бюджетних грошей віддається за кордон, і завозяться імпортовані товари», – обурилися лідер «Батьківщини».

Вона зазначила, що США, країни ЄС максимум 5% своїх бюджетних ресурсів, які віддаються на закупівлі, завозять по імпорту. Усе ж інше вони роблять вдома.

«То чому такі подвійні стандарти? У нас жодного зобов’язання немає, яке б під час економічної кризи, пандемії, війни, не давало б нам права за свої бюджетні кошти підтримувати своє виробництво», – зауважила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» висловила припущення, що подібні звернення стали можливі, бо представники влади – і старої, і нинішньої – привчили міжнародних партнерів до поступливості України.

«Але цьому треба покласти край. Євросоюз має зрозуміти – для нас пріоритетні наші громадяни, вітчизняна економіка, українські робочі місця», – наголосила Юлія Тимошенко.

На її думку, потрібно якнайшвидше ухвалити закон щодо закупівель, підписаний зокрема й «Батьківщиною», й купівлю продукції українського машинобудування.

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