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Зеленський про дистанційне навчання: "Потрібно, щоб у нас 3G і 4G було у всій країні"

Президент повідомив про плани поліпшити зв'язок у всіх областях.

Зеленський про дистанційне навчання: "Потрібно, щоб у нас 3G і 4G було у всій країні"
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з 1 вересня.

Про це глава держави сказав на брифінгу у Волинській області.

"Я не знаю, наскільки ми готові до дистанційного навчання. Ви бачили, як ми запроваджували школу онлайн по телевізору. Це була наша ідея, бо зараз у всіх куточках Україні немає хорошого інтернету. ...Я вважаю, що технічно ми ще не готові. Для дистанційного навчання треба, щоб у нас 3G і 4G по всій країні були", - зазначив він.

Президент повідомив, що планується поліпшити зв'язок у всіх областях.

"Відповідно до плану нашого віце-прем'єра Михайла Федорова, у нас з 1 липня розпочалося поліпшення зв'язку із Закарпатської області, і воно йтиме до сходу України", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше про "технологічну неготовність" країни до дистанційного навчання в умовах пандемії коронавірусу заявляв глава парламентського комітету з питань освіти і науки, представник партії "Слуга народу" Сергій Бабак. За його словами, зараз дистанційна і онлайн-освіта в Україні не можуть замінити очну освіту, а тільки можуть служити "додатковим інструментом" для отримання знань.

Нагадаємо, 23 червня в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій пообіцяла не переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання. Водночас вона заявила, що формат навчання з 1 вересня буде залежати виключно від епідеміологічної ситуації.

27 червня секретар РНБО Олексій Данілов попередив про ймовірність дистанційного навчання восени.

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