Міністр Чернишов проінспектував Бориспільську лікарню, яку готують до відкриття

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов відвідав 8 липня з робочим візитом Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування та перевірив готовність об’єкта до відкриття. Про це повідомляє прес-служба Мінрозвитку.

Там констатували, що капітальний ремонт лікарні в Борисполі на завершальному етапі. Планується, що вже в липні жителі міста зможуть скористатись всіма послугами медичного закладу. На даний час роботи в інфекційному відділені завершені на 96%, в лікувальному корпусі – на 84%.

Крім того, роботи з капітального ремонту фасаду виконані на 95%, в тому числі здійснено утеплення сучасними сертифікованими матеріалами, що має суттєво підвищити енергоефективність будівлі, влаштування систем автоматичної пожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу, які взагалі були відсутні в лікувальному та поліклінічному корпусах.

«Капітальний ремонт на завершальному етапі. Завдяки ефективній комунікації та співпраці з представниками області, району та міста, мешканці міста вже в найближчому майбутньому матимуть доступ до якісних медичних послуг, які відповідають високим стандартам у сфері охорони здоров’я», – зазначив міністр.

Згідно з проєктом в приймальному відділенні влаштовується дитячий та дорослий блоки інтенсивної терапії для невідкладної допомоги з відповідним обладнанням. Передбачено блок інтенсивної терапії, ендоскопічний кабінет, процедурна, які будуть оснащені всіма необхідними наборами інструментів для надання невідкладної допомоги. Заплановано створити запас медикаментів та медичного інвентаря для надання допомоги при надзвичайних ситуаціях.

«Надання якісної, оперативної та висококваліфікованої медичної допомоги на сьогодні є одним із пріоритетних завдань держави, адже йдеться про життя і здоров’я громадян. На виконання доручення Президента тримаємо цей об’єкт на постійному контролі», – зауважив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, під час візиту 10 липня 2019 року у Бориспіль президент України Володимир Зеленський доручив напрацювати план, щоб за рік лікарня була оновлена. Відкриття об’єкту планується на липень 2020 року.