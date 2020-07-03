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В Кременчуге патрульный сломал руку мужчине, который не хотел ехать в больницу со "скорой"

Прокуратура открыла уголовное дело.

В Кременчуге патрульный сломал руку мужчине, который не хотел ехать в больницу со "скорой"
Фото: pol.gp.gov.ua

В Кременчуге патрульный сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Полтавской области.

Отмечается, что открыто уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

"По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в г. Кременчуг приехали на вызов медиков. Житель квартиры отказывался от госпитализации. Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и насильно надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун выступала за введение сопровождения медиков полицейскими из-за участившихся случаев их избиения при вызове неотложной помощи.

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