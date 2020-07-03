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На западе Украины вследствие непогоды остаются подтопленными 11 населенных пунктов

ГосЧС продолжает поставки продуктов и питьевой воды пострадавшим. 

Фото: dsns.gov.ua
По состоянию на 3 июля подтопленными вследствие непогоды остаются 11 населенных пунктов на западе Украины. Семь из них - в Черновицкой, два в Тернопольской и два во Львовской областях, говорится в сообщении ГосЧС.

В частности, подтоплены 15 домов в Тернопольской области, 81 подвал в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Львовской областях и 172 приусадебных участка в этих же областях.

"Разрушены 205 км автодорог и 212 мостов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях", - говорится в сообщении.

Частично повреждены 549 км дорог и 212 мостов в этих трех областях. Расчищены 15,4 автопутей, в том числе 20 м за 2 июля.

Местных жителей продолжают обеспечивать продуктами питания и питьевой водой. За все время ликвидаций последствий непогоды доставлено 12 т продуктов и 36 т воды.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что июньский паводок на западе Украины в 2020 году превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Погибли три человека. 

Для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов на Прикарпатье отправился президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан.

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