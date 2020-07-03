В частности, подтоплены 15 домов в Тернопольской области, 81 подвал в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Львовской областях и 172 приусадебных участка в этих же областях.
"Разрушены 205 км автодорог и 212 мостов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях", - говорится в сообщении.
Частично повреждены 549 км дорог и 212 мостов в этих трех областях. Расчищены 15,4 автопутей, в том числе 20 м за 2 июля.
Местных жителей продолжают обеспечивать продуктами питания и питьевой водой. За все время ликвидаций последствий непогоды доставлено 12 т продуктов и 36 т воды.
Напомним, что июньский паводок на западе Украины в 2020 году превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.
В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Погибли три человека.
Для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов на Прикарпатье отправился президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан.