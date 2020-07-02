​Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за высказываний Медведчука

В эфире он несколько раз одобрял позицию Путина в международной политике.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" на наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, а также за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"В ходе мониторинга в эфире телеканала 22-24 июня была зафиксирована проиллюстрированная фотопортретом и печатными словами народного депутата Украины Виктора Медведчука подводка-комментарий к телепередачам "LIVE" и "Прайм". Она звучала 22 и 23 июня – 5 раз, 24 июня – один раз. В своем комментарии Медведчук позитивно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм по поводу их реализации", - говорится в сообщении.

Также отемчается, что в статье американского журнала "The National Interes" от 18 июня, которую комментировал Медведчук, Путин переложил ответственность за начало Второй мировой войны на Великобританию, Францию, Польшу, тем самым исказив исторические факты. Ни гости в студии, ни ведущий во время эфиров 22-24 июня, не оценили эти заявления.

"Продемонстрированная в эфире позиция Медведчука касаемо статьи Путина в контексте событий в Украине является благоприятной для российского правительства, такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожает созданием серьезного международного напряжения, что представляет угрозу национальной безопасности Украины", - подчеркнули в Нацсовете.

Напомним, в апреле Нацсовет назначил проверку телеканал "112 Украина" из-за российского мультфильма на Пасху.В январе телеканал проверяли из-за разжигания вражды.

В декабре прошлого года Нацсовет вынес предупреждение спутниковым телеканалам "112 Украина" и "Горизонт-TV" (Харьковская область) за несоблюдение правил вещания в Дни памяти.