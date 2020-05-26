Нацсовет попросил телевещателей объяснить языковую политику

Ранее президент Зеленский заявил, что "с квотами надо навести порядок".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к телевещателям с просьбой объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства.

Об этом информирует пресс-служба Нацсовета.

Как говорится в обращении, последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении.

Представители регулятора отметили, что обеспокоены такой ситуацией и видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

На пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос языковых квотах на телевидении и радио, сказал, что "с квотами надо навести порядок". Однако языковой вопрос в Украине глава государства признал надуманным.