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Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол "Как украинские города выходят из карантина?"

В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол "Как украинские города выходят из карантина?"
Фото: Макс Требухов

26 мая (вторник) 2020 в 12:00 Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол: «Как украинские города выходят из карантина?»

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

  1. Ситуация с covid-19 в украинском городах. Позади ли критический период?
  2. В каком режиме сейчас работают и на каких этапах смягчения карантина находятся города?
  3. Как менялась социальная ситуация в городах в течение карантина? Какие категории граждан нуждаются в дополнительной поддержке?
  4. Действия местных властей по поддержке бизнеса во время и после карантина.
  5. Децентрализация после карантина. Становятся ли города более независимыми от центральной власти?

Участники круглого стола:

  • Григорий Пустовит, мэр Луцка
  • Яна Литвинова, мэр Старобельска, Луганская область
  • Владимир Тирон, мэр Каменки, Черкасская область
  • Сергей Мазур, мэр Балты, Одесская область
  • Юрий Фомичев, мэр Славутича, Киевская область

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

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