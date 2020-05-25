В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

26 мая (вторник) 2020 в 12:00 Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол: «Как украинские города выходят из карантина?»

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

Ситуация с covid-19 в украинском городах. Позади ли критический период? В каком режиме сейчас работают и на каких этапах смягчения карантина находятся города? Как менялась социальная ситуация в городах в течение карантина? Какие категории граждан нуждаются в дополнительной поддержке? Действия местных властей по поддержке бизнеса во время и после карантина. Децентрализация после карантина. Становятся ли города более независимыми от центральной власти?

Участники круглого стола:

Григорий Пустовит, мэр Луцка

Яна Литвинова, мэр Старобельска, Луганская область

Владимир Тирон, мэр Каменки, Черкасская область

Сергей Мазур, мэр Балты, Одесская область

Юрий Фомичев, мэр Славутича, Киевская область

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.