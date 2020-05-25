Шмыгаль заявил, что Минэкоэнерго будет разделено, может появиться аграрное министерство

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено на два ведомства. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что объединение министерств не дало ожидаемого эффекта.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - заявил Шмыгаль.

Также премьер-министр не исключает, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство.

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что будет осуществлено усиление промышленного блока.

"Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации", - пояснил премьер-министр Украины.

Напомним, что в августе 2019 года Рада назначила министра энергетики и защиты окружающей среды. До этого было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая парламентский Комитет по вопросам экологической политики и природопользования заявил о необходимости разделения этого министерства на два отдельных ведомства.

Сейчас Ольга Буславец является временной исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.