Чорновол заявила, что ГБР начало против нее еще одно расследование

Экс-депутат Татьяна Чорновол заявила, что Государственное бюро расследований начало против нее еще одно уголовное производство из-за наградного автомата, который она получила в 2014 году. Об этом она сообщила в эфире Громадського в воскресенье во время акции на Майдане.

"Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014-го. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, он нелегальный", - рассказала экс-депутат.

По ее словам, делом занимается ГБР.

"Фактически это дело против добровольцев, потому что в 2014-м году не было оружия, оружие добывалось в боях, это факт. Так, с юридической точки зрения это нелегально. Но в условиях войны - сами понимаете", - добавила она.

Напомним, 16 апреля Печерский районный суд Киева отправил Чорновол под домашний арест, который позже Апелляционный суд сменил на ночной арест.

10 апреля ей предъявили подозрение в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в феврале 2014 года. По версии Госбюро расследований, 18 февраля 2014 года Чорновол "руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий".

В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса.