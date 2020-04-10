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ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве

Бывшему депутату может грозить пожизненное заключение. 

ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Фото: Макс Левин

Государственное бюро расследований предъявило бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Чорновол подозрение в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Об этом говорится на сайте ГБР.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса", - заявило Бюро.

Действия Чорновол квалифицировали по п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

По версии следствия, 18 февраля 2014 года Чорновол с "неустановленным лицом мужского пола" устроили поджог здания на Липской улице, в результате которого погиб 57-летний компьютерщик Владимир Захаров.

Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Протестующие бьют стекла автомобиля, который выезжает из офиса ПР
Фото: Макс Левин
Протестующие бьют стекла автомобиля, который выезжает из офиса ПР
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин

"Чорновол Т.М. подняла защитный металлопластиковый ролет одного из окон, а неустановленное досудебным расследованием лицо мужского пола через указанное окно вбросило в здание емкость с горючей смесью", - указано в постановлении Печерского райсуда Киева, которым был санкционирован обыск в доме Чорновол.

У нее нашли изъяты "вещи, имеющие доказательное значение для расследования", оружие и патроны.

В случае, если вину Чорновол докажут, ей может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет и даже пожизненное заключение.

Напомним, известная украинская журналистка Татьяна Чорновол была активной участницей Революции достоинства. 25 декабря 2013 года ее жестоко избили на автодороге в районе Борисполя. Чорновол заявила, что избиение было организовано тогдашней властью.

В 2014 году она вошла в первую пятерку избирательного списка партии "Народный фронт" и стала депутатом Верховной Рады восьмого созыва.

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