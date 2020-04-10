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Институт Горшенина проведет круглый стол "Будущее шенгенской зоны после коронавируса"

В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

Институт Горшенина проведет круглый стол "Будущее шенгенской зоны после коронавируса"
Фото: EPA/UPG

14 апреля (вторник) 2020 года в 12:00 Институт Горшенина проводит онлайн-круглый стол: «Будущее шенгенской зоны после коронавируса».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

  1. Европейский Союз после коронавируса. Какие выводы должна сделать Европа?
  2. Возможен ли пересмотр шенгенской модели? Какие у нее уязвимые места?
  3. Надо ли пересматривать систему безопасности Шенгенской зоны? Надо ли пересматривать миграционное законодательство ЕС?
  4. Армия как инструмент борьбы с пандемией. Задумается ли Европа после пандемии о создании собственной обороны?
  5. Имеет ли Украина шанс после пандемии таки присоединиться к Шенгенскому соглашению? Или Европа приостановит любые сдвиги в отношении таких стран, как Украина?
  6. Изменятся ли правила трудоустройства для украинцев и представителей других национальностей в Европе?

Участники круглого стола:

  • Дмитрий Теперик, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности (ICDS), руководитель программы «Стойкая Украина» (Эстония);
  • Виктория Вдовиченко, кандидат исторических наук, эксперт-исследователь внешней политики Италии, ассоциированный член Совета внешней политики "Украинская призма";
  • Виталий Мартынюк, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия ХХI»;
  • Александр Демченко, редактор отдела "Мир" интернет-портала LB.ua.

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.

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