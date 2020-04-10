Институт Горшенина проведет круглый стол "Будущее шенгенской зоны после коронавируса"

В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

14 апреля (вторник) 2020 года в 12:00 Институт Горшенина проводит онлайн-круглый стол: «Будущее шенгенской зоны после коронавируса».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

Европейский Союз после коронавируса. Какие выводы должна сделать Европа? Возможен ли пересмотр шенгенской модели? Какие у нее уязвимые места? Надо ли пересматривать систему безопасности Шенгенской зоны? Надо ли пересматривать миграционное законодательство ЕС? Армия как инструмент борьбы с пандемией. Задумается ли Европа после пандемии о создании собственной обороны? Имеет ли Украина шанс после пандемии таки присоединиться к Шенгенскому соглашению? Или Европа приостановит любые сдвиги в отношении таких стран, как Украина? Изменятся ли правила трудоустройства для украинцев и представителей других национальностей в Европе?

Участники круглого стола:

Дмитрий Теперик, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности (ICDS), руководитель программы «Стойкая Украина» (Эстония);

Виктория Вдовиченко, кандидат исторических наук, эксперт-исследователь внешней политики Италии, ассоциированный член Совета внешней политики "Украинская призма";

Виталий Мартынюк, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия ХХI»;

Александр Демченко, редактор отдела "Мир" интернет-портала LB.ua.

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.