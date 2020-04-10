Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
​​Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
​​Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
ГлавнаяПолитика

Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля

Депутаты рассмотрят поправки в госбюджет, но без банковского закона.

Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля
Фото: EPA/UPG

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в понедельник, 13 апреля.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Дмитрий Разумков.

"Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет продолжаться не очень долго, потому что большинство вопросов обсудили", - сказал спикер.

Верховная Рада будет рассматривать:

  • поправки в государственный бюджет, которые не смогли принять на предыдущем заседании;
  • законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, необходимый для будущего запуска рынка земли;
  • законопроект №3320 с поправками в закон "О защите населения от инфекционных болезней", необходимыми для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19;
  • законопроект об ужесточении ответственности за сжигание стерни и листьев;
  • законопроект о внесении изменений в закон об Антимонопольном комитете;
  • вето президента на законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ. Этот законопроект был ветирован по причине так называемой "табачной поправки" депутата Александра Дубинского, из-за которой в конце прошлого года производители сигарет останавливали производство;
  • 13 постановлений, запрещающих подписывать закон о рынке земли.

Таким образом, ключевой для сотрудничества с МВФ закон о банковской деятельности ("антиколомойский" закон) во втором чтении рассматриваться не будет.

"16 тысяч правок мы не получали никогда. Я считаю, что это направлено на то, чтобы заблокировать работу парламента. Потому что [нужно] полгода, учитывая коронавирус, если идти по всем правкам", - сказал он.

Разумков добавил, что не может сказать, когда Верховная Рада приступит к рассмотрению этого законопроекта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также