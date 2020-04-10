Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля

Депутаты рассмотрят поправки в госбюджет, но без банковского закона.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в понедельник, 13 апреля.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Дмитрий Разумков.

"Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет продолжаться не очень долго, потому что большинство вопросов обсудили", - сказал спикер.

Верховная Рада будет рассматривать:

поправки в государственный бюджет, которые не смогли принять на предыдущем заседании;

законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, необходимый для будущего запуска рынка земли;

законопроект №3320 с поправками в закон "О защите населения от инфекционных болезней", необходимыми для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19;

законопроект об ужесточении ответственности за сжигание стерни и листьев;

законопроект о внесении изменений в закон об Антимонопольном комитете;

вето президента на законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ. Этот законопроект был ветирован по причине так называемой "табачной поправки" депутата Александра Дубинского, из-за которой в конце прошлого года производители сигарет останавливали производство;

13 постановлений, запрещающих подписывать закон о рынке земли.

Таким образом, ключевой для сотрудничества с МВФ закон о банковской деятельности ("антиколомойский" закон) во втором чтении рассматриваться не будет.

"16 тысяч правок мы не получали никогда. Я считаю, что это направлено на то, чтобы заблокировать работу парламента. Потому что [нужно] полгода, учитывая коронавирус, если идти по всем правкам", - сказал он.

Разумков добавил, что не может сказать, когда Верховная Рада приступит к рассмотрению этого законопроекта.