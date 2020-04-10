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​ГБР пришло с обыском к Татьяне Чорновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году

Ей может грозить подозрение в убийстве.

​ГБР пришло с обыском к Татьяне Чорновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году
Фото: facebook.com/tchornovol

Государственное бюро расследований утром 10 апреля пришло с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Чорновол.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

Согласно постановлению Печерского районного суда Киева, разрешившего следственные действия, экс-депутату вменяют поджог офиса Партии регионов в 2014 году.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года Чорновол с "неустановленным лицом мужского пола" устроили поджог здания на Липской улице, в результате которого погиб 57-летний компьютерщик Владимир Захаров.

Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Протестующие бьют стекла автомобиля, который выезжает из офиса ПР
Фото: Макс Левин
Протестующие бьют стекла автомобиля, который выезжает из офиса ПР
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин

"Чорновол Т.М. подняла защитный металлопластиковый ролет одного из окон, а неустановленное досудебным расследованием лицо мужского пола через указанное окно вбросило в здание емкость с горючей смесью", - указано в постановлении.

В результате возник пожар, жертвой которого стал сотрудник офиса. Его тело нашли в коридоре первого этажа.

Обыск в доме Чорновол устроили с целью найти одежду, шлем и ранец, которые она носила в 2014 году, а также документы, записки и прочие доказательства, которые могли бы подтвердить версию следствия.

Фото: Макс Левин

Напомним, что 18 февраля 2014 года решение властей провести антитеррористическую операцию на Майдане привело к кровавым столкновениям. В течение нескольких дней погибли десятки человек.

Эти события привели к бегству президента Виктора Януковича и правящей верхушки. К власти пришли проевропейские силы.

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