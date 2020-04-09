Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан

Во время обсуждения депутаты рекомендовали принять законопроект №3105 за основу.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять за основу законопроект №3105 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины".

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании, сообщается на сайте парламента.

"Члены комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины №3105. Один из авторов законопроекта, народный депутат Максим Павлюк отметил, что этим проектом предполагается внести изменения в некоторые законодательные акты в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии, а именно: относительно составления протоколов об административных правонарушениях, предоставление права проводить личный досмотр, досмотр вещей и т.д.", - говорится в сообщении.

Во время обсуждения народные депутаты рекомендовали принять законопроект за основу и предлагали уменьшить срок подготовки ко второму чтению.

Напомним, Национальная гвардия была создана в марте 2014 года назад вместо Внутренних войск МВД.