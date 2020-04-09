​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Венедиктова завела дело на Порошенко
Венедиктова завела дело на Порошенко
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб

В штабе ООС заявили, что на каждый обстрел противнику "дают адекватный ответ".

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб
Читаємо ранкові новини з інтернету
Фото: Макс Левин

С начала сутк российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них пять раз - с использованием запрещенного вооружения. В ходе одного из обстрелов погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ: по защитникам Павлополя выпустили пять мин калибра 82 мм, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам неподалеку Водяного дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм - четыре мины, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции военных у Красногоровки и Новомихайловки обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Вблизи Богдановки противник применял стрелковое оружие.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов: из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем в течение дня боевики обстреливали наши опорные пункты вблизи Хутора Вильный и дважды - у Орехово. Возле Новгородского применяли противотанковый ракетный комплекс. В районе Крымского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов сегодня погиб один украинский военнослужащий. Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и заявляет, что такие преступные действия не останутся без адекватного ответа", - говорится в сообщении.

В Штабе также завеирили, что на каждый обстрел со стороны российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по их опорным пунктам.

Также сообщается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, ранее ОБСЕ всего за час наблюдений зафиксировала 14 российских грузовиков на пункте пропуска "Успенка".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также