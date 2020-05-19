ГБР заблокировало приватизацию "Николаевской электроснабжающей компании"

ФГИ и "Николаевоблэнерго" объявили о продаже объекта, занизив его стоимость.

Государственное бюро расследований заявило о предотвращении действий должностных лиц Фонда государственного имущества и акционерного общества "Николаевоблэнерго", которые могли привести к растрате имущества на сумму более 30 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что должностные лица АО "Николаевоблэнерго" (70% которого принадлежит государству в лице ФГИ и является объектом критической инфраструктуры), с нарушением установленной процедуры и без согласования Наблюдательного совета, 30 апреля 2020 года объявили о продаже 100% корпоративных прав ООО "Николаевская электроснабжающая компания", которая принадлежит АО.

Торги должны были состояться 8 мая, а начальная стоимость лота составляла 20 млн гривен.

"Однако, по имеющейся информации, реальная цена корпоративных прав ООО «Николаевская электроснабжающая компания» составляет примерно 50 млн гривен. В свою очередь, члены наблюдательного совета предприятия (должностные лица Фонда госимущества) на момент объявления аукциона не приняли меры по устранению указанного нарушения законодательства. Таким образом, в случае проведения аукциона, нанесенный ущерб предприятию с долей государства мог составить около 30 млн гривен", - заявили в ГБР.

6 мая электронный аукцион был отменен.

Напомним, ранее бывшему замглавы МЧС предъявили обвинения в растрате 23,7 млн гривен.