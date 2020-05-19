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ГлавнаяЭкономикаГосударство

Река может стать двигателем развития украинской экономики, ожидаемая доля вклада в ВВП 0,1%, - Криклий

Реформа сможет заработать уже со следующего года.

Река может стать двигателем развития украинской экономики, ожидаемая доля вклада в ВВП 0,1%, - Криклий

Реформа речных перевозок станет выгодным и для государства, и для бизнеса - отмечает министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, при переориентации всего дополнительного объема груза на ВВТ экономический эффект для Украины составит +19,17 млрд грн, а для бизнеса +16,816 млрд грн, сообщает Лига Бизнес.

Владислав Криклий отметил, что для развития и эффективности речной логистики в Украине, потенциал которой используется не более, чем на треть, необходимо урегулировать работу внутреннего водного транспорта.

В свою очередь в Европе - это суперэффективная отрасль, так как речные перевозки - самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов.

По данным министра, если депутаты примут законопроект 1182-1-д «О внутреннем водном транспорте» в целом - это будет стимулировать стабильное финансирование внутренних водных путей: повысится пропускная способность Днепра, можно будет перевозить 45 млн т грузов в год; развитие международного водного пути с Беларусью Е-40, который даст дополнительные 7 млн тонн грузов в год; развитие пассажирских перевозок; судостроение, создание новых рабочих мест и восстановление предприятий; бесплатное прохождение шлюзов, частичное освобождение судов от портовых сборов, либерализации рынка и международной торговле.

Также за счет перехода грузоперевозок на ВВШ, можно будет экономить до 1 млрд грн в течение 4 лет на ремонте автодорог.

Реформа сможет заработать уже со следующего года.

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