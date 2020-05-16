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Смолий рассчитывает остаться главой НБУ до 2025 года

"Есть еще время и много задач, которые мы должны осуществить".

Смолий рассчитывает остаться главой НБУ до 2025 года
Фото: Прес-центр НБУ

Глава Национального банка Яков Смолий рассчитывает остаться на этой должности до конца каденции в 2025 году.

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции семь лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть сменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и увольняется по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще время и много задач, которые мы должны осуществить", - сказал Смолий.

Основанием для увольнения главы Национального банка может быть его заявление об отставке; обвинительный приговор суда; признание недееспособным; прекращение гражданства или эмиграция; потеря безупречной деловой репутации; подача недостоверной информации при назначении на должность; смерть; невыполнение служебных обязанностей в течение более четырех месяцев.

Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 мая Смолий выступил с докладом, после которого глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев назвал деятельность Нацбанка противоречивой. Финкомитету поручено подготовить постановление по итогам доклада Смолия, и в оппозиции опасаются, что это может привести к увольнению.

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