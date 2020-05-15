Буславец потребовала у ДТЭК возобновить работу "ДТЭК Павлоградуголь" с 16 мая

В компании не подтверждают информации о возобновлении работы.

Временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец потребовала у энергохолдинга ДТЭК возобновить работу угледобывающей компании "ДТЭК Павлоградуголь" (Днепропетровская область) с 16 мая.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я требовала у представителя частных шахт вывести уже в ближайшее время шахтеров на работу. И меня заверили, что уже 16 мая работники Павлоградугля выйдут на работу и будут получать зарплату", - сказала Буславец.

В свою очередь в ДТЭК не подтвердили информацию касательно возобновления работы "ДТЭК Павлоградуголь" с 15 мая.

Ранее сообщалось, что компания "ДТЭК Энерго" рассматривает возможность возобновления работы "ДТЭК Павлоградуголь" с 15 мая, "ДТЭК Добропольеуголь" (Донецкая область) - с 1 июня.

"ДТЭК Энерго" - структура холдинга ДТЭК, объединяющая угольный бизнес, генерацию и дистрибуцию электроэнергии, а также предприятия горного машиностроения.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.