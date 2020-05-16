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Кабмин обнародовал условия восстановления работы непродовольственных рынков (документ)

С 12 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина.

Кабмин обнародовал условия восстановления работы непродовольственных рынков (документ)

Кабинет министров 15 мая опубликовал постановление, которое позволит восстановить работу непродовольственных рынков.

В нем указівается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Согласно постановлению, подпункт 2 на рынках должны обеспечить:

  • масочный режим работников и посетителей;
  • дистанционную термометрию на входе;
  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
  • обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
  • дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Как сообщалось, решение о возобновлении работы непродовольственных рынков Кабмин принял 14 мая.

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