Кабмин обнародовал условия восстановления работы непродовольственных рынков (документ)

С 12 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина.

Кабинет министров 15 мая опубликовал постановление, которое позволит восстановить работу непродовольственных рынков.

В нем указівается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Согласно постановлению, подпункт 2 на рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Как сообщалось, решение о возобновлении работы непродовольственных рынков Кабмин принял 14 мая.