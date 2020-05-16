Кабмин обнародовал условия восстановления работы непродовольственных рынков (документ)

Кабинет министров 15 мая опубликовал постановление, которое позволит восстановить работу непродовольственных рынков.
В нем указівается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Согласно постановлению, подпункт 2 на рынках должны обеспечить:
- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
- обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
- дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Как сообщалось, решение о возобновлении работы непродовольственных рынков Кабмин принял 14 мая.