Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус

Изменения будут действовать во время карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", который предполагает массовое тестирование украинцев на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Данный закон вводит ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.

Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью.

Министерство здравоохранения должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Закон также предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.

Людям, которые лечатся в больницвх или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа. В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

"Правительство и Минздрав должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровнях; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количества и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведения закупок, получения и распределения лекарственных средств", - отмечается в сообщении.

Закон вступает в силу с дня его публикации.

Напомним, Рада проголосовала за законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус на внеочередном заседении 7 мая.