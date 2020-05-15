Зіграємо в «Чапаєва»?

Вибори мера Києва зараз набрали такого градусу, що прирівнюються до президентських. Той хто на них переможе, буде фактично третьою людино в державі після президента та глави уряду.

І охочих взяти участь у виборах є теж багато, особливо в «Слугах народу». Здавалось би партія-моноліт мала б висунути свого єдиного і найбільш рейтингового кандидата, але по ходу будемо мати праймеріз через бажання принаймні кількох топ політиків заявити про свою участь.

Праймеріз – річ правильна і найбільш вдала в цій ситуації, щоб обрати найбільш якісного кандидата. Тому нас очікує цікаве і захопливе шоу.

Вже зараз вималювались два топових кандидати від «слуг», які заявляли раніше і зараз загострили свою увагу на мерське столичне крісло: Олександр Ткаченко, екс-продюсер 1+1, відомий медіа менеджер та Микола Тищенко – ресторатор.

Фото: facebook/Слуга Народу

Тищенко завоював реноме скандального депутата ще в Верховній Раді і не тільки. «Велюрний скандал» попсував нерви не лише самому нардепу, але й впливатиме на рейтинги самого Зеленського. Філософія «зашквару» проста – влада встановила правила і сама їх порушила. Громадянам нічого не залишається як брати приклад з влади, тому одразу пішла хвиля протестів підприємців, які вимагали переглянути умови карантину та зняття заборон на ведення підприємницької діяльності. Скандальні кроки «слуг» часто негативно впливають на репутацію президента Зеленського, тому що він носій репутації бренду «слуга народу». Тому будь-який «зашквар» Зеленський сприймає як особистий удар по ньому.

Як противагу Тищенку-кандидату в мери з’являються з поміж «слуг» інші кандидати, які є цілковитою протилежністю. Ще минулого року фокус на мерське крісло мітив Олександр Ткаченко, медіа менеджер та головний продюсер 1+1. На фоні Тищенка він виглядає більш органічно та стримано.

Фото: Макс Требухов

Тищенко через свою емоційність не прогнозований, Ткаченко навпаки більш прогнозований, а це якість яка потрібна топ-керівникам, оскільки мер це не цар, але стратег, який вміє домовлятись з депутатським корпусом та працювати синхронно.

Подейкують, що Олександр Дубінський теж збирає ресурси на мерські перегони, але поки він більше критикує уряд та своїх колег, але не пропонує програми.

Саме програма кандидатів має стати основним мірилом на праймеріз. Важливим є теж команда з якою кандидат йде на вибори і далі буде працювати. Оцінювати команду трьох вище згаданих «слуг» рано, але деякі вже себе проявили.