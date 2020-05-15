За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19
За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
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В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
BBC: в Донецке арестовали обвиняемого в крушении MH17 Леонида Харченко
BBC: в Донецке арестовали обвиняемого в крушении MH17 Леонида Харченко
МИД России потребовал от The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о коронавирусе
МИД России потребовал от The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о коронавирусе
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
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В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
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Трансляция онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности "Кто воюет против мировой демократии?" Трансляция

На YouTube канале Фонда «Открой Украину» проходит онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности «Кто воюет против мировой демократии?»

Участники разговора:

  • Энн Эплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;
  • Ребекка Хармс, немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;
  • Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;
  • Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;
  • Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов «Интерньюз-Украина», главный редактор инициативы «UkraineWorld»;
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда «Открой Украину»;
  • Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину» (модератор).

Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Берлином, Варшавой, Вашингтоном и Лондоном.

Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству?

Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза?

Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников?

Какие угрозы несет Украине «восточная гравитация»?

Как Киев видит глобальное международное полотно?

Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума.

Дискуссия проводится в сотрудничестве Киевского форума, Атлантического Совета, «Интерньюз-Украина», инициативы «UkraineWorld».

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