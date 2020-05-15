На YouTube канале Фонда «Открой Украину» проходит онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности «Кто воюет против мировой демократии?»
Участники разговора:
- Энн Эплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;
- Ребекка Хармс, немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;
- Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;
- Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;
- Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов «Интерньюз-Украина», главный редактор инициативы «UkraineWorld»;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда «Открой Украину»;
- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину» (модератор).
Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Берлином, Варшавой, Вашингтоном и Лондоном.
Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству?
Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза?
Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников?
Какие угрозы несет Украине «восточная гравитация»?
Как Киев видит глобальное международное полотно?
Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума.
Дискуссия проводится в сотрудничестве Киевского форума, Атлантического Совета, «Интерньюз-Украина», инициативы «UkraineWorld».