Сытник подал иск в ЕСПЧ из-за штрафа за отдых в Ровенской области

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подал жалобу в Европейский суд по правам человека на решение украинских судов, которые признали его виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудили штраф в размере 3 400 гривен.

Об этом он сказал в эфире "Громадське.ТВ".

"Заявление я подал и оно уже больше месяца находится в ЕСПЧ", - сказал он.

Глава НАБУ напомнил, что прошел все инстанции обжалования в Украине и поэтому подал иск в ЕСПЧ из-за нарушений, которые на его взгляд имели место при вынесении решения против него в Украине.

Сытник отметил, что не считает себя коррупционером и если бы считал себя таким, то подал бы в отставку.

Сытник был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. Постановление о штрафе для Сытника вынес Сарненский районный суд Ровенской области, а Ровенский апелляционный суд 13 декабря подтвердил соответствующее решение.

Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз. Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1700-3400 гривен).

Сытник внесен в реестр коррупционеров.