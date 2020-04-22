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В Раде объявили повестку дня внеочередного заседания

Депутаты введут норму, которая может привести к увольнению Сытника.

Фото: facebook/Евгения Кравчук

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обнародовал повестку дня внеочередного заседания парламента, которое состоится в пятницу, 24 апреля.

Депутаты планируют рассмотреть 10 вопросов:

После этого состоится отдельное внеочередное заседание для создания временной следственной комиссии, которая будет проверять заявления бывшего министра финансов Игоря Уманского о "скрутках" НДС.

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