Ослаблять условия карантина надо выборочно, по регионам, - мэры украинских городов

Вводить послабления карантинного режима надо адресно - не по всей территории Украины, а по областям, по регионам, по городам, и только после глубокого анализа и изучения, прежде всего, медицинскими работниками, посоветовавшись с органами местного самоуправления. Такое мнение высказал Александр Цебрий, мэр города Умань Черкасской области во время онлайн-круглого стола "Украинские города на карантине", который был организован Институтом Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и интернет-портала LB.ua.

"Все мы хотим, чтобы карантинные мероприятия было облегчены, чтобы мы начали жить полноценной жизнью, к которой мы с вами привыкли, но я уверен на сто процентов, что на сегодняшний день мы еще не готовы к тому, чтобы отменить их или в какой-то способ смягчить. Я не считаю, что нужно открывать рынки, нужно, чтобы работали школы, детские сады и другие учреждения. Я убежден, что будет сильное напряжение на поминальные дни. Мы вводим еще более строгий режим контроля при въезде в город Умань именно на эти дни. Это непопулярные меры, но они именно сейчас актуальны. Поэтому, я думаю, всем нам стоит подождать. И вводить послабления карантинного режима надо адресно - не по всей территории Украины, а по областям, по регионам, по городам, только после глубокого анализа и изучения, прежде всего медицинскими работниками, [после консультаций] с органами местного самоуправления - и только после того можно будет принимать решение. В целом отменить карантин на территории Украины, я думаю, - это будет неверное решение, которое может привести к более бурному распространению коронавирусной инфекции, чего мы не имеем права допустить", - отметил мэр Умани.

Городской председатель Тернополя Сергей Надал также считает, что для смягчения карантинных мероприятий еще не пришло время. Также местное самоуправление, по мнению мэра, должно быть рассудительным, применяя некоторые из рекомендаций правительства.

"Я думаю, что мы не будем в городе пока никакие меры смягчать, до тех пор, пока не будет видно, что идет реальный спад количества больных. И, надеюсь, такая ситуация будет по стране в целом. Есть очень много решений, которые были приняты на уровне государства, рекомендованные к исполнению, и на которые всегда предприниматели обращают внимание. Мол, почему правительство рекомендовало, что могут работать ломбарды и рынки, а у вас не работают? А кому эти ломбарды нужны, чтобы люди вынесли из дома последнее и занесли в ломбард? Или рынок, который является традиционным источником инфекции, как в Китае, в Италии, так и у нас? Сегодня мы вынуждены делать непопулярные меры, нести убытки, но сохранять жизни, чтобы потом было кому работать и возрождать экономику нашего города ", - отметил Сергей Надал.

В то же время, отдельные города и регионы готовы к выборочному ослаблению карантинных мероприятий, считают представители самоуправления этих городов. В частности, Елена Жадько, мэр города Марганец Днепропетровской области, отметила: "Для нас важно смягчения в транспортном сообщении. Речь идет о тех загородных маршрутах, которые помогут людям добраться до дачи. Потому что коронавирус и карантин закончатся, но людям будет нужно как-то жить, а у нас большинство людей, которые выживают с огорода. По [открытию] рынков, у меня двоякое отношение: у нас рядом есть поселок Красногригоровка, где живут люди, которые фактически работают на наш город, поставляют овощи - и они сейчас не знают, куда их девать. Возможно, какое-то надо смягчения для торговли овощами на рынке ".

Со своей стороны, Александр Шамота, и.о. городского головы, секретарь городского совета Полтавы, заметил, что такие решения могут вести к непредсказуемым последствиям: "Если мы кому-то одному дадим возможность работать, это вызовет вопросы у всех остальных. Относительно общественного транспорта пригородного. Если пенсионеру нужно ехать на дачу, ему нужно к этому пригородному автобусу доехать с другого конца города. Что для этого нужно? Пользование общественным [городским] транспортом. Сейчас у нас пользование общественным транспортом запрещено. Ослабили [ограничения на] работу общественного транспорта - имеем очередной источник распространения инфекции ", - отметил он.