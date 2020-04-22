Саакашвили назвал честью предложение войти в команду Зеленского

Михаил Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента Владимира Зеленского.

В фейсбуке политика, который при предыдущей власти был главой Одесской областной администрации, а потом со скандалом был изгнан из страны, подтверждается информация о том, что он может стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также был очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром Шмыгалем, в течение которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - сообщил Саакашвили.

Политик заявил, что поддерживал Зеленского во время выборов и связывает с его командой большие надежды.

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах", - сказал Саакашвили.

Он пообещал представить свои наработки по необходимым изменения во время выступления в Верховной Раде.

Саакашвили добавил, что готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте, чтобы Украины с наименьшими потерями вышла из текущего кризисаю

"Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей", - заявил он.

Напомним, Саакашвили получил украинский паспорт в конце мая 2015 года, чтобы его можно было назначить главой Одесской ОГА. Согласно Конституции Грузии, получение гражданства другой страны является основанием для утери гражданства. Поэтому в октябре 2015 года Минюст Грузии начал процедуру лишения гражданства.

Карьера Саакашвили на должности губернатора Одесской области не задалась, и в ноябре 2016 года он уволился и ушел в оппозицию к президенту.

26 июля 2017 года Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта. Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу в порядке реадмиссии за нарушение государственной границы.

28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день политик вернулся в Украину.