"Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский несколько раз делал тесты на выявление COVID-19.

Об этом глава государства рассказал в комментарии для BBC-Украина.

"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные" , - сказал он.

Глава государства добавил, что часть сотрудников Офиса президента находятся на карантине.

"Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился. Часть офиса сейчас на карантине, все, кто заходит в Офис, проходят температурный скрининг, мы обеспечили прохождение тестов для сотрудников", - отметил он в комментарии BBC-Украина.

Ранее стало известно, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабмин рассмотрит 22 апреля.

Предполагается, что разрешат прогулки в парках и посещение музеев и библиотек.

Напомним, карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. Ограничения должны были действовать до 3 апреля, но позже правительство продолжило их до 24 апреля.

По состоянию на утро 21 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек. В Минздраве опасаются возможной вспышки заболевания на 5-10 день после Пасхи.

В то же время в Кабмине допускают продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб в Почаеве и Святогорске.