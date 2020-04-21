Кличко возложил обязанности первого замглавы КГГА на Мондриевского

Поворозник отстранен на время расследования.

Глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко отстранил от обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника и возложил их на Валентина Мондриевского.

Об этом Кличко рассказал на брифинге во вторник.

Поворознику вменяют вымогательство денег у застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

"Он написал заявление об отстранении от обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом, поэтому отстранил его от исполнения обязанностей и возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского", - расскзал Кличко.

Он надеется, что расследование дела Поворозника будет оперативным и справедливым.

Мондриевский - заместитель Кличко с июля 2018 года.