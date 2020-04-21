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Россия сняла санкции с Новинского

Депутат Новинский и бизнесмен Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Россия сняла санкции с Новинского
Вадим Новинский
Фото: Макс Левин

Российское правительство сняло санкции с народного депутата Украины Вадима Новинского и бизнесмена Андрея Киселева.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на постановление правительства РФ от 20 апреля.

Отмечается, что Новинский и Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Новинский - совладелец холдинга "Метинвест", а Киселева связывают с группой "УкрМет". Оба попали под вторую волну российских санкций (в конце декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (в ноябре 2018 года).

Напомним, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы РФ. Отмечалось, что ограничения могут быть отменены в случае отмены Украиной санкций против российских граждан и юридических лиц.

В декабре санкционный список был обновлен - в него попали еще несколько украинских депутатов, в том числе Новинский.

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