22 апреля (среда) 2020 в 12:00 Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол: «Украинские города на карантине».
Организатор - Институт Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и Интернет-портала LB.ua
Вопросы к обсуждению:
1. Ситуация с covid-19 после Пасхи. Удалось ли удержать граждан от посещения церкви?
2. Влияние карантина на функционирование украинских городов - транспорт, городскую инфраструктуру.
3. Защита граждан в условиях карантина. Растет ли социальное напряжение?
4. Децентрализация в условиях пандемии. Какие выводы уже сделаны?
Участники круглого стола:
1. Сергий Надал, мэр Тернополя;
2. Елена Жадько, мэр Марганца, Днепропетровская область;
3. Геннадий Дикий, мэр Белой Церкви Киевская область;
4. Александр Шамота, и.о. мэра-секретарь совета Полтавы;
5. Александр Цебрий, мэр Умани Черкасская область.
Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.