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Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол: “Украинские города на карантине”

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины.

Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол: “Украинские города на карантине”
Фото: EPA/UPG

22 апреля (среда) 2020 в 12:00 Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол: «Украинские города на карантине».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и Интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

1. Ситуация с covid-19 после Пасхи. Удалось ли удержать граждан от посещения церкви?

2. Влияние карантина на функционирование украинских городов - транспорт, городскую инфраструктуру.

3. Защита граждан в условиях карантина. Растет ли социальное напряжение?

4. Децентрализация в условиях пандемии. Какие выводы уже сделаны?

Участники круглого стола:

1. Сергий Надал, мэр Тернополя;

2. Елена Жадько, мэр Марганца, Днепропетровская область;

3. Геннадий Дикий, мэр Белой Церкви Киевская область;

4. Александр Шамота, и.о. мэра-секретарь совета Полтавы;

5. Александр Цебрий, мэр Умани Черкасская область. 

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

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