Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области

Петров больше двух лет возглавлял контрразведку СБУ.

Президент Владимир Зеленский 17 апреля уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Об этом говорится в указе №150/2020.

Петров возглавлял управление в Кропивницком с августа 2019 года.

Перед этим с февраля 2017 года он был начальником контрразведки СБУ. В декабре 2017 года Петров провел операцию по задержанию российского шпиона в Кабмине, которым оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

В сентябре 2019 года Ежова отпустили в рамках обмена с Россией.