Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ

Алексей Петров переведен на должность главы Управления СБУ в Кировоградской области.

Президент Владимир Зеленский 27 августа назначил начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексея Петрова на должность главы Управления СБУ в Кировоградской области.

Об этом говорится в указах №626/2019 и №627/2019.

Петров возглавлял контрразведку с февраля 2017 года.

В декабре того же года он провел операцию по задержанию "российского шпиона в Кабмине", которым оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

Должность начальника СБУ в Кропивницком была вакантной с 11 июля, когда Зеленский уволил Олега Аркушу.