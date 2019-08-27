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В США хотят поговорить с Зеленским о его достижениях, - Волкер

"Мы бы хотели, чтобы на момент визита Зеленского в Белый дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть".

В США хотят поговорить с Зеленским о его достижениях, - Волкер
Фото: Arizona PBS

В Белом доме хотят при встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом обсудить достижения новой украинской власти. Об этом рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью "Прямому".

"У президента Зеленского пока не было возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент еще даже не начал работу. Думаю, это произойдет уже в ближайшую неделю. И тогда мы увидим, какое правительство сформируется, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим близко работать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве", - заявил Волкер.

Он также отметил, что правительство США поддерживает инициативы Зеленского, которые были заявлены и во время предвыборной кампании, и звучат сейчас, пока формируется правительство: оставить реформы, продолжить деолигархизацию, сблизиться с ЕС и НАТО.

«Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свою часть обязательств для достижения мира. Мы очень все это поддерживаем», - добавил Волкер. 

Напомним, точная дата и время встречи лидеров США и Украины до сих пор не согласована. 16 июля сообщалось, что Зеленский планирует посетить США до конца лета.

9 августа Вильям Тейлор сообщал, что Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше, а также на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. 

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