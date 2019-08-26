ГПУ сообщила Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова

Бывший топ-чиновник администрации Януковича ни в чем не подозревается.

Генеральная прокуратура 30 июля 2019 года сообщила Канаде об отсутствии юридических оснований для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке.

Об этом пишет "НВ" со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Сергея Кизя в адрес Министерства иностранных дел и международной торговли Канады.

В письме говорится, что по состоянию на 29 июля 2019о года по отношению к Портнову не проводится досудебных расследований и что Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

"Учитывая изложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют", - сказано в письме.

Напомним, Портнов покинул Украину в 2019 году после бегства Виктора Януковича, некоторое время жил в России, затем переехал в Вену. 19 мая этого года вернулся в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Вскоре после этого Портнов сообщил о намерении отсудить $300 тысяч компенсации у Генпрокуратуры, Министерства иностранных дел и посольства Украины в Канаде за "незаконное применение международных санкций".

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. Среди них был и бывший глава администрации президента Януковича Андрей Портнов. Год спустя Европейский союз продлил санкции, но исключил из списка Андрея Портнова.